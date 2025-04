A pesar del llamado de la presidenta Sheinbaum para no adelantarse en actos de campaña, la senadora de Morena, Andrea Chávez se mantiene firme en su postura y asegura que las clínicas móviles y las ambulancias con las que promueve su imagen en Chihuahua, seguirán, aunque sea sin sus fotografías.

“Si eso tranquiliza a los pitufos de la aldea que nos están quitando el derecho de acceder a la salud en el estado de Chihuahua, con todo el gusto del mundo. -¿Pero podría mantener las ambulancias?- No, no, claro, los voy a mantener. Los autobuses se mantienen, las ambulancias se mantienen, estamos realizando gestiones con sector privado también, para ambulancias. En los municipios no hay ninguna ambulancia, no hay ningún vehículo que ayude, auxilie a la gente enferma”.

Y es que el PAN presentó una denuncia ante la FGR en su contra por actos anticipados de campaña al llevar cuatro clínicas móviles con su imagen en los costados, a dos municipios en Chihuahua. (Por Arturo García Caudillo)