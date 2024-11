Al presentar el Plan Nacional de Energía de la Industria Eléctrica la secretaria del ramo, Luz Elena González, confirmó que se mantendrán los subsidios y no se incrementará el precio de la electricidad.

“Nuestro objetivo es que todos tengan acceso a la energía. Por ello no incrementaremos los precios ni las tarifas por encima de la inflación y mantendremos el subsidio para los hogares más pobres y vulnerables. Además, vamos a llevar electricidad a los hogares que hoy no cuentan con ella, con servicios y con proyectos de generación en sitio en algunos casos, con fines sociales y comunitarios”.

Además, anunció la implementación de un programa de cocinas limpias en áreas rurales para sustituir el uso de leña. Por cierto, el Plan Nacional de Energía de la Industria Eléctrica se basa en 4 ejes para continuar el rescate de la CFE iniciado durante el sexenio anterior. (Por Arturo García Caudillo)