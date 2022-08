Chivas femenil mantuvo su etiqueta de invicto y paso perfecto en el Torneo de Apertura al vencer a domicilio al Pachuca por 1-0 en su encuentro de la fecha 5 celebrado en el estadio Hidalgo, donde el Guadalajara se impuso con anotación de Damaris Michel Godínez. De esta manera las campeonas defensoras han cosechado los 15 puntos que se han disputado hasta el momento.

Por su parte, Necaxa y Pumas empataron a dos goles en Aguascalientes; mientras que Atlas con idéntico marcador igualó con Toluca en el estadio Jalisco y al respecto las palabras de la entrenadora, Fabiola Vargas.

“Lo positivo es que el equipo no ha perdido pero tenemos que estar concentradas los noventa y tantos minutos que dura esto para que no nos vuelva a suceder una desatención, lo que sí me parece muy importante rescatar es que el equipo poco a poco se ordenó a un mejor y empatamos sí por esto que estoy diciendo de la desatención y a seguir trabajando para poder genera esa confianza y que podamos cerrar los partidos de mejor manera”.

(Por Manuel Trujillo Soriano)