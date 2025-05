El pedalista mexicano Isaac del Toro conservó la casaca de líder general del Giro Ciclista de Italia 2025, tras celebrada hoy la décima etapa, una prueba contra reloj que ganó el neerlandés Dan Hoole con tiempo de 32 minutos 32 segundos. Del Toro se rezagó al terminar en la la posición 37, con tiempo de 34 minutos 52 segundos y dijo estar feliz por mantener el primer lugar.

“La verdad no es una sorpresa es algo que quería hacer y me llena de gusto el poderlo cumplir, es muy bonito estar de Rosa y me alegra estar otro día en este color y veremos como nos depara el futuro pero por ahora estoy muy contento. La mitad estuvo bastante bien después del túnel en la ciudad fue bastante riesgoso con la lluvia y un poco el viento, era difícil ir recto y creo que obviamente todo perjudica, pero me gusta pensar que fue lo mismo desde el principio hasta el final y estoy feliz”.

El bajacaliforniano conserva el primer lugar en la general, con ventaja de 1 minuto 13 segundos, sobre su compañero en el equipo UAE, el español Juan Ayuso. (Por Manuel Trujillo Soriano)