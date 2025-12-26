Este viernes por la tarde se registró una gran fuga de hidrocarburo en el ducto de Pemex que cruza el Antiguo Camino a Tlajomulco casi al cruce con la carretera Guadalajara-Colima.

El primer comandante de Protección Civil Jalisco, Manuel Martínez, explicó la magnitud de la fuga.

“Una fuga de gasolina, el cual teníamos una fuente de aproximadamente 20 metros de altura con un derrame de aproximadamente 150 metros, el cual estaba provocando el riesgo tanto de tóxico como de incendio. Entonces venimos a apoyar para poder controlar. Participamos tanto Seguridad Física de Pemex, Defensa, Guardia Nacional, Unidad Municipal de Protección Civil de Tlajomulco, Servicios Médicos y el Ayuntamiento, Obras Públicas y la Unidad Estatal para el control, primero el control, pudimos controlarla y poder disminuir el riesgo”.

Tras la gigantesca fuga de gasolina, las labores de limpieza y vigilancia continuarán todo el fin de semana en Tlajomulco. (Por Gustavo Cárdenas)