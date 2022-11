Ante los señalamientos que empresarios de telecomunicaciones acudieron al Congreso a cabildear modificaciones a la Ley de Ingresos de Guadalajara y relajar las sanciones propuestas a las compañías que no sean responsables de su cableado, la titular de la Comisión de Hacienda, Claudia Salas, afirmó que de momento, la Ley de Ingresos 2023 planteada por el pleno del ayuntamiento de Guadalajara no tiene cambios y se mantienen las sanciones en la materia.

“Ahorita estamos precisamente revisando todas las leyes de ingresos y la siguiente semana estaremos dictaminando leyes de ingresos. Hasta ahorita la de Guadalajara no tiene un cambio en ese aspecto. Tiene un cambio relativo al comercio, la tarifa que establece el metro cuadrado para llevarlo a la baja, es el único cambio que tengo yo registrado”.

La Ley de Ingresos de Guadalajara para el próximo año establece multas de hasta 500 mil pesos a empresas que abandonen cableado o no sean solidarios en caso de un accidente provocado por líneas sueltas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)