Con un nuevo sencillo titulado “El Merengue” y varias canciones que se han convertido en éxito en diferentes países, el cantante Manuel Turizo aseguró que la fama no lo ha cambiado, porque siempre busca seguir humilde con su gente y su público:

“Yo me siento que yo siempre cuido ser el mismo Manuel Turizo, el que conoció el primer día, trabajo más, si tengo más ambiciones profesionales, algunos sueños, profesionales, en mi ámbito personal, pero soy la misma persona, yo siento que yo soy fiel a lo que yo soy Tranquilo, sencillo, trabajador, trabajador concentrado en mi familia, en la gente que siempre me ha querido, en la que siempre me ha respetado”.

Manuel Turizo está por lanzar una nueva canción en colaboración con Shakira, además este jueves 23 de marzo se presentará en el Auditorio Telmex de Guadalajara. (Por Katia Plascencia Muciño)