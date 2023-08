El llevar a la pantalla un personaje con mensaje y actual, fue lo que provocó que la actriz Manuela Ímaz decidiera regresar a las telenovelas, de la mano de la productora Rosy Ocampo con “Vencer la culpa”, así lo platicó en entrevista con Notisistema.

“Me eché 11 años apartada, muy dedicada a mí y a mis hijos, me llevó Rosy con este personaje que me fue un poco difícil de decir que no, porque es un personaje como muy redondo, muy profundo, con una conflictiva y una problemática interesante y muy actual”.

Manuela Ímaz aseguró que este es un regreso, pero con la esperanza de que siga teniendo más proyectos y ya no hacer pausas en su trayectoria. (Por Katia Plascencia Muciño)