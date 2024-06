La periodista Mara Patricia Castañeda se aventura de nueva cuenta en la actuación y forma parte del elenco de la obra de teatro “Las Leonas” y en entrevista con Notisistema aclaró que, a pesar de ser un reparto de solo mujeres, la puesta en escena no es en contra de los hombres:

“Pero no es contra los hombres, que quede claro, es más bien una reflexión que hacemos las mujeres sobre los errores que hemos cometido y fíjate qué es una de las gratas sorpresas que me llevado con esta obra”.

“Las Leonas” es protagonizada por Angélica Aragón, Victoria Ruffo, Lupita Jones, Ana Patricia Rojo, Dulce, Paola Rojas y Mara Patricia Castañeda y ofrecerán una función el próximo martes 25 de junio en el Teatro Galerías. (Por Katia Plascencia Muciño)