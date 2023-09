Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el ex canciller Marcelo Ebrard es su hermano, su amigo y tiene total libertad para decidir si se mantiene en Morena o se va a otro partido.

“Está en libertad completa, somos mujeres, somos hombres libres y hay que acostumbrarnos a eso. La democracia es pluralidad, no es pensamiento único y hay que garantizar siempre el derecho a disentir, más que eso, la libertad no se implora, la libertad se conquista. Ojalá y todos los dirigentes, mujeres y hombres fueran rebeldes. Las cosas importantes se hacen con razón, pero también con pasión”.

Por ello pidió esperar al lunes, cuando Ebrard consultará a sus seguidores sobre qué camino deberá tomar a partir de ahora. Y dijo tener la conciencia tranquila porque no hubo dedazo en la elección de la que será su sucesora. (Por Arturo García Caudillo)