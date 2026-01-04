Por segundo día consecutivo, un contingente de alrededor de 100 personas marcha este domingo por calles de la colonia Monraz con rumbo al Consulado de los Estados Unidos, en protesta por la intervención del gobierno norteamericano en Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro.

De acuerdo con la Policía Vial, que acompaña la movilización, más del 90 por ciento de los participantes son tapatíos que manifiestan su rechazo a lo que denominan el “imperialismo del país vecino”.

Entre los asistentes se observó a personas portando banderas de Palestina, sumándose al reclamo.

Las autoridades reportaron que la marcha transcurre de manera pacífica y que su objetivo es llegar al Consulado, donde ayer por la tarde ocurrió una manifestación similar encabezada por el diputado federal José Luis Sánchez González. (Por Edgar Flores Maciel)