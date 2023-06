Por tercer día consecutivo, vecinos de Jocotán realizan una manifestación para exigir la localización con vida de Sandra Analí Ramírez Hernández, desaparecida desde el pasado lunes.

A pesar del transcurso de los días, no se ha reducido el número de manifestantes.

En esta ocasión el contingente marchará por avenida Vallarta con dirección a Periférico donde advierten bloqueos durante varios minutos.

De momento no se avistan policías antomotines en el recorrido. El contingente es escoltado por policías viales.

Familiares no reportan nuevos avances en las indagatorias para localizar a Sandra Analí. (Por Héctor Escamilla Ramírez)