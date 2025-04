El boxeador mexicano, Marco Verde, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, quien debutará como profesional, el próximo 3 de mayo en Arabia Saudita, dijo que quiere continuar con el legado del “Canelo” en el boxeo de paga.

“Sí creo que hay mucha presión están esperando donde que es lo que va a pasar, cómo voy a pelear y yo estoy listo para eso me preparo para eso entreno todos los días y van a ver que toda la preparación que hago se va a ver reflejada en el ring. Aún no me ha tocado la dicha de poder saludar al “Canelo” de poder platicar con él, ya me tocará y obviamente es muy importante porque a donde está él es a donde quiero llegar, hay que es escuchar la voz de la experiencia y próximamente lo haré”.

Marco Verde sigue entrenando en Mazatlán y el próximo 26 de abril viajará a Arabia para su combate frente a Michel Polina; en la función que protagonizarán, Saúl Álvarez y el cubano, William Scull. (Por Manuel Trujillo Soriano)