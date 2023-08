Los éxitos no acaban en este verano para los atletas de Jalisco. Este martes Marcos Rafael Zárate consiguió medalla de plata en los 150m Combinado Individual, Clasificación SM3, en el Mundial que se celebra en Manchester, Inglaterra.

Zárate le otorgó a México una plaza en la disciplina de para-natación, rumbo a los Juegos Paralímpicos París 2024 y se muestra feliz: “Estoy muy agradecido con la gente que ha estado involucrada en mi carrera deportiva y que me ha hecho llegar a esto. Ser subcampeón del mundo me llena de emoción y me da mucha fuerza para salir adelante. Siento muchas emociones, pero estoy muy orgulloso de ser mexicano y de ser jalisciense”.

El para-nadador jalisciense y multimedallista internacional aún tiene actividad en el Manchester 2023 Allianz Para Swimming World Championships, ya que deberá competir en los próximos días en los 50 metros dorso, así como en los 50, 100 y 200m libres. (Por Martín Navarro Vásquez / Foto: CodeJal)