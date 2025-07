La ex primera dama y ex candidata presidencial, Margarita Zavala, rechazó que exista alguna similitud entre los casos García Luna y Hernán Bermúdez, pues en el primer caso se trató de un engaño y en el segundo, encubrimiento.

“Desde luego es un gobierno en el que se había informado por agencias nacionales e internacionales de que se trataba de una persona adecuada y no es el caso, ni remotamente Hernán Bermúdez en donde es el propio Ejército el que le está diciendo y avisando de quién se trataba y no de una colusión, no de una complicidad, no de un acuerdo sino que era jefe de una organización criminal a la que entregaron Tabasco y a los tabasqueños”.

Y es que García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio calderonista, estaba coludido con el narcotráfico; mientras que Bermúdez resultó ser jefe del grupo La Barredora. (Por Arturo García Caudillo)