La cantante María José regresó a Guadalajara por cuarta ocasión, esta vez para presentarse en el Auditorio Benito Juárez en el marco de las Fiestas de Octubre.

“La Josa” confirmó que ha sido invitada a integrarse de nueva cuenta a Kabah, sin embargo y gracias a su éxito como solista, declinó regresar a la agrupación.

“Creo que mí tiempo con Kabha ya fue, pues esos proyectos los agradezco muchísimo y estuvieron increíbles, yo me he divertido mucho como espectadora, en los 90’s, a los 2000’s no he ido, pero también tengo que aprovechar mi momento de solista y más como estoy ahorita”.

Durante su concierto de casi ods horas, María José, interpretó éxitos como “Me quedo aquí abajo”, “Evidencias”, “Un nuevo amor”, y cerrar su presentación con “Él era Perfecto” y “Prefiero ser su amante” que le dieron más sabor a una noche lluviosa en la que nada detuvo a sus seguidores de disfrutar de un show lleno de pop y diversión. (Por Katia Plascencia Muciño / Foto: Fiestas de Octubre)