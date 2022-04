Mal debut tuvo en casa el equipo de los Mariachis de Guadalajara, que pese a que conectaron cuatro jonrones no fueron suficientes y perdieron ante los Toros de Tijuana, por 16 carreras a 13 en el juego inaugural en el Estadio Panamericano de Zapopan.

La victoria correspondió a Vidal Nuño, con un relevo de una entrada, sin permitir hit; en cambio perdió Miguel Vázquez (2-1), quien toleró tres carreras en un episodio y dos tercios.

En la ceremonia de apertura lanzaron la primera bola, el presidente del Atlas José Riestra, el ex capitán de los Zorros y el Barcelona, Rafael Márquez, el dirigente de los Charros, José Luis González Íñigo y además, el ex basquetbolista Horacio Llamas.

Hoy el partido entre Mariachis y Tijuana es a las 5:30 de la tarde. (Por Martín Navarro Vásquez / Foto: Mariachis)