Luego de lograr el pase a los Juegos Olímpicos tras su actuación en el Mundial de Pentatlón y mediante el ranking que se hará oficial el lunes, la tapatía Mariana Arceo se dice muy emocionada por asegurar estar en sus segundos juegos, ahora en París 2024.

“Estoy súper contenta porque esta temporada ha sido un reto verdadero para mí, donde me he enfrentado con situaciones muy fuertes externas, y bueno pues también en lo personal; en la primera copa del mundo, como cuando caigo del caballo, me desgarre la espalda baja, tuve un esguince de segundo grado del tobillo derecho y la mano derecha con la que tiro en el esgrima, pues también tuve ahí una micro ruptura un desgarre también y me salió un quiste, entonces pues estuve batallando todo esto no podía descansar”, narró a Notisistema Arceo desde China.

Agregó que el orgullo crece, ya que “a pesar de todas las situaciones externas que pues también se me generaban a mí y a todo mi equipo de trabajo, afortunadamente hoy puedo decir que estoy clasificada que fue un proceso en el cual me siento muy, muy orgullosa de mí, porque logré superar todas todas todas las adversidades que me pude haber encontrado que nunca me imaginé haberme encontrado en mi vida”.

Dijo dedicar el logro a su familia que la continúa apoyando como cuando eras niña y buscaba llegar a este momento, clasificada a Juegos Olímpicos.

Mariana terminó en el lugar 12° en el Mundial de Pentatlón Moderno en China y el lunes al publicarse la clasificación mundial se hará oficial el pase a París 2024. (Por Martín Navarro Vásquez)