Comerciantes de otras zonas del centro histórico como Pedro Loza y Santa Mónica, se sumaron a la manifestación que desde hace cuatro días mantiene Teresa González en las puertas de la presidencia municipal de Guadalajara.

La representante de los comerciantes afirma que desde que iniciaron su manifestación, no han tenido acercamiento con las autoridades y que mantendrán su plantón por tiempo indefinido hasta que se han liberados permisos en el primer cuadro para más de 700 ambulantes.

“Recibí por ahí una llamada, un mensaje de la Secretaría del Superintendente que el superintendente quiere hablar conmigo, pero si él quiere hablar conmigo que venga, yo no voy a ir para allá porque yo no voy a dejar mi huelga. Esta vez no me voy a retirar hasta que no me entreguen mis permisos por un derecho que tengo de más de 45 años. Creo que ya es justo que me entreguen mi permiso”.

El Ayuntamiento señalado que si no ha otorgado permiso a Teresa González, fue porque en su momento no cumplió los requisitos y la comisión dictaminadora del Centro Histórico no ha autorizado nuevos permisos para el ambulantaje. (Por Héctor Escamilla Ramírez)