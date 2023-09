Con más de 18 mil personas a sus pies, Ricky Martín se presentó la noche de este miércoles en el estadio 3 de marzo de Guadalajara con su tour “Sinfónico”, acompañado por más de 60 músicos en el escenario entre su grupo y la orquesta The House Beat, dirigida por el maestro Mario Santos.

El originario de Puerto Rico mencionó que esta era una noche mágica por interpretar temas que marcaron su vida, y que cada uno de sus seguidores han sido testigos, para dar paso a cantar una veintena de éxitos entre las que destacaron “Pégate”, “Fuego de noche”, “María”, “Living la vida loca”, “La bomba”, y “vuelve”, entre otras. Durante hora y media, la voz, sonrisa y los movimientos sensuales del ex integrante de menudo provocaban que la temperatura subiera cada vez más en el recinto, lo que parecía que el cantante disfrutaba y hasta coqueteaba con la gente de las primeras filas, pero no podía despedirse de tierras tapatías sin cantar “tal vez” y “tú recuerdo”, mismas que fueron de las más coreadas y aplaudidas de la velada.

Ricky Martín cerrará su tour por México este 29 de septiembre en Monterrey. (Por Katia Plascencia Muciño)