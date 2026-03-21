Un grupo de 22 países condenó el bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de Irán y se declaró dispuesto a participar en acciones para garantizar la navegación en esta ruta para el comercio energético.

En un comunicado conjunto, las naciones denunciaron ataques contra buques mercantes e infraestructura petrolera, así como el cierre de facto del paso marítimo.

Entre las naciones que firmaron la condena destaca Emiratos Árabes, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón, Canadá, la República de Corea y Australia.

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano abierto, lugar por el cual transita gran parte del suministro mundial de hidrocarburos.