En la primera semana de su inauguración el pasado 7 de octubre, el Hospital Tonalá Centro, ubicado al pie del cerro de la Reina, atendió a 402 personas en Urgencias y Consulta General, las áreas con las que arrancó en una primera etapa, explica el presidente municipal, Sergio Chávez.

“Hasta el corte de anoche, en menos de una semana el Hospitalito había atendido a 402 personas, siete personas por hora”.

Aún cuando todavía no entra en operación el área de Gineco-obstetricia, el Hospitalito de Tonalá registró ya su primer nacimiento. La madre, una mujer de 22 años que llegó en trabajo de parto y el bebé, se encuentran en perfectas condiciones de salud. Se llama Carlos y fue registrado en el mismo nosocomio. (Por Gricelda Torres Zambrano)