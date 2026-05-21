El SIAPA informó que este viernes 22 de mayo habrá una suspensión parcial y temporal del servicio de agua potable en 74 colonias de Zapopan por trabajo que hará la Comisión Federal de Electricidad al norte del municipio.

La interrupción del suministro está programada a partir de las 8:00 horas de mañana viernes y se prevé que comience a normalizarse hasta el sábado de manera gradual.

Entre las colonias afectadas figuran Alamedas de Tesistán, El Vigía, La Cima, Lomas de Zapopan, Patria Universidad, San Isidro, Seattle, Santa Margarita 1ra Sección y Zapopan Centro, entre otras.