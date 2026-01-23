Producto de las abundantes lluvias que afectaron cinco entidades en octubre pasado, más de cuatro mil familias en Veracruz tendrán que ser reubicadas, así lo informa la titular de Sedatu, Edna Vega.

“Hay familias que viven en condiciones de mayor riesgo, que no es posible sólo reconstruir donde habitan, sino es necesaria su relocalización. También con Conagua, determinó qué zonas por las obras que requieren hacer se necesitan reubicar. Entonces este diagnóstico que hicimos en 13 municipios, 90 localidades, 31 localidades de este total tendrían que ser relocalizadas y en total cuatro mil 60 familias”.

Sin embargo, dice, la mudanza no será obligatoria, pero sí se les pide tener la sensibilidad y entender que por cuestiones de seguridad deben ser reubicadas. (Por Arturo García Caudillo)