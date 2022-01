A pesar de que se ofrecieron 122 programas a nivel licenciatura, el 54 por ciento de los aspirantes a la UdeG para el Calendario 2022-A, solicitó su ingreso a once carreras tradicionales, explica el coordinador de Control Escolar, Roberto Rivas Montiel.

“De los 35 mil 528 aspirantes, el 54 por ciento de ellos se nos acumularon en once ofertas diferentes, no obstante que tuvimos ofertados 122 programas de licenciatura diferentes. Sigue siendo el top la carrera de Medicina, tuvimos 4 mil 800 solicitudes, le sigue la carrera de Abogado y la licenciatura en Enfermería”.​

Le siguieron Psicología, Cirujano Dentista, Negocios Internacionales, Contaduría Pública, Nutrición, Medicina Veterinaria, Administración y Arquitectura. (Por Gricelda Torres Zambrano)