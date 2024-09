Más del 50 por ciento de los pacientes infartados no presenta síntomas previos, por lo que el jefe de Cardiología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Cristian González Padilla, recomienda hacerse un chequeo general después de los 40 años de edad.

“En el caso de la cardiopatía isquémica, de lo que son los infartos, el infarto agudo al miocardio, desafortunadamente más de la mitad de los pacientes que se infartan, más del 50 por ciento de los pacientes infartados no tenía ninguna sintomatología. Inclusive posiblemente si le hubieran un estudio un día previo, no se hubiera encontrado algo que nos indicara que esa personas se iba a infartar”.

Especialistas de los hospitales civiles hacen un llamado a la población a prevenir la enfermedad cardiaca con buenos hábitos de alimentación, de sueño y ejercicio.

El infarto es la principal causa de muerte en el mundo y el estrés, sí aumenta los riesgos (Por Gricelda Torres Zambrano)