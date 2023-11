El Congreso del Estado no autorizará un aumento en las tarifas para el próximo año si el SIAPA no solventa los problemas en la calidad y abasto, advierte la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Mara Robles, al documentar que la mayor parte del agua que reciben los tapatíos no cumple con la norma.

“Si se meten a hacer solicitudes de transparencia como lo hicimos nosotros, nos respondieron y agárrate, ni el 20 por ciento del agua cumple con la propia norma que ellos se pusieron. Apenas el 2.6 por ciento del agua cumple con los requisitos. Es decir, es un problema de salud pública, de seguridad”.

Los diputados decimos basta al regateo del SIAPA en calidad y suficiencia de agua, dice Mara Robles, previo a la comparecencia de Carlos Torres Lugo.

Le solicita a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que vea también por el cumplimiento de la recomendación que emitió por los problemas de suciedad del líquido. (Por Gricelda Torres Zambrano)