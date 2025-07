El Pachuca remontó para vencer a los Pumas 3 goles por 2 en juego celebrado en el estadio de Ciudad Universitaria, con una actuación mala nuevamente del portero novato de la UNAM Rodrigo Parra.

Los de la Universidad estuvieron arriba en dos ocasiones con los goles del colombiano Álvaro Angulo y Jorge Ruvalcaba, pero los Tuzos le dieron la vuelta al marcador con anotaciones de Alan Bautista, del venezolano Jhonder Cádiz y el argentino Gastón Togni.

El juvenil portero de 17 años se equivocó en dos goles, sobre todo el primero donde al intentar un quiebre afuera del marco, perdió el balón. Sobre ello, el técnico Efraín Juárez respaldó a Parra.

“Más allá de eso hay que entender que estás en una posición en la que no te puedes equivocar porque pasa esto. Me quedo con la personalidad, entenderá que está creciendo, me gusta porque es un portero de 1.90 metros, lo vengo viendo desde la temporada pasada, en la Final Sub 17 contra Santos, me lo llevé a la pretemporada, le metía, salió. Los errores son muy puntuales y nos cuesta, pero yo no conozco ningún portero que no la haya cagado. Es parte de, yo asumo toda la responsabilidad, dejen al niño en paz”, dijo el técnico de Pumas. (Por Martín Navarro Vásquez)