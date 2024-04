Este domingo se llevó a cabo el Segundo Debate Presidencial, donde reinaron las acusaciones. La candidata opositora, Xóchitl Gálvez, lanzó varios dardos sin respuesta, hasta que la abanderada oficialista, Claudia Sheinbaum, finalmente respondió.

“En la Miguel Hidalgo, aprobó esta plaza tres pisos ilegales a cambio de contratos para sus empresas. Aquí la única que daña el medioambiente y que extorsiona es la candidata del PRIAN, la corrupta. —Pues yo le podría decir narcocandidata, ¿verdad?, porque no es cierto. Ella como Jefa de Gobierno sabe que los usos de suelo los da la ciudad de México. ¿Por qué no lo demolió? Entonces, de aquí en adelante: narcocandidata”.

Por su parte, el abanderado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, cargó contra las dos, pero más contra Gálvez Ruíz, queriéndole colgar los milagros del ex presidente Fox.

“No solamente Fox le robó al sur del país, además dilapidó los excedentes petroleros y una política de cambio que se desperdició. —Soy Xóchitl Gálvez, no Fox, Fox está en su rancho, yo me mando sola. (Por Arturo García Caudillo)

Vea nuevamente el debate de manera íntegra aquí: