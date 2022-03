La Selección Mexicana tiene dos bajas de cara a su encuentro del jueves contra Estados Unidos, salen por lesión el portero Jonathan Orozco y Rodolfo Pizarro en su lugar fueron convocados, Carlos Acevedo del Santos Laguna y Roberto el “Piojo” Alvarado de las Chivas.

Durante el juego de Xolos contra Bravos, Jonathan Orozco refirió una molestia en el muslo posterior derecho. Mientras que, a Rodolfo Pizarro, presentó una lesión muscular en el isquiotibial del muslo derecho, tras el clásico contra Tigres.

El defensa central Néstor Araujo salió con molestias musculares en el más reciente encuentro del Celta de Vigo, por lo que existe la posibilidad que no esté en condiciones ni siquiera para el último de los tres duelos, por lo que durante las próximas horas se tomará una decisión al respecto.

Pese al alto costo de mil cien pesos en adelante, ya se agotaron los 50 mil boletos para el partido de México contra Estados Unidos de este jueves en el estadio Azteca; encuentro de la eliminatoria de CONCACAF en el que por cierto los aficionados deberá registrarse en una plataforma de la Federación Mexicana para poder ingresar al Coloso de Santa Úrsula.

El delantero del Tri, Raúl Jiménez dijo que no hay sed de revancha contra los estadounidenses, si no la urgencia de asegurar el pase al Mundial de Catar.

“Sabemos que el año pasado no se hicieron buenos partidos contra ellos, pero también nosotros alguna vez hemos tenido rachas así de haberles ganado varias ocasiones hoy yo creo que nos mueve más el deseo de ya estar en el Mundial que una revancha”.

México dejó algunas dudas tras perder sus últimos 2 encuentros de la eliminatoria Mundialista contra Estados Unidos y Canadá.

(Por Manuel Trujillo Soriano)