Aún no son inaugurados y los Juegos Olímpicos de París 2024 ya están en medio de polémica internacional tras el partido de futbol celebrado en Saint-Étienne, en el que reino el caos, la afición aventó petardos, botellas y se metió a la cancha, después se agregaron 15 minutos de compensación. La pagina de los Juegos dio como resultado oficial empate a dos entre Argentina y Marruecos, pero hora y media después, se le anulo un gol a la Albiceleste por revisión del VAR y el triunfo fue para el equipo Marroquí por 2-1. El entrenador Javier Mascherano calificó de “Gran Circo” lo sucedido y además agregó.

“No pretendemos que nos beneficien ni mucho menos, pero tampoco tomarnos el pelo como no lo tomaron hoy… Lo que pasó dentro de la cancha fue un escándalo, no e sun torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos hay una confusión muy grande, la verdad que no recuerdo que a este nivel se suspenda un partido durante hora y media, de que en un partido de este nivel falle siete veces la seguridad, siete veces falló… un papelón”.

En otros de los resultados de la primera jornada, Francia derrotó 3-0 a Estados Unidos, España venció 2-1 a Uzbekistan y Japón goleo 5-0 a Paraguay.

(Por Manuel Trujillo Soriano)