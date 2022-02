La alerta está encendida. Si bien la empresa Caabsa Eagle si está retirando la basura que acumuló de noviembre a enero en la planta de transferencia de Matatlán, se desconoce qué sucederá a partir del 30 de abril, advierte el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez.

“Si la están llevando ya a lo que es Picachos en Zapopan. Está saliendo más de lo que está entrando, pero no vemos qué va a suceder después del 30 de abril que es el plazo fatal que tiene Caabsa, para retirar tener toda la basura acumulada y qué vamos a hacer con la que se genera día a día, porque Matatlán ya no puede ser centro de transferencia ni mucho menos vertedero”.

El problema de la basura metropolitana nos alcanzó, reitera Sergio Chávez.

Asegura que hoy no se tienen terrenos ni dónde depositarla como destino final.

Urge ya una decisión conjunta y definitiva, les advierte a sus homólogos. (Por Gricelda Torres Zambrano)