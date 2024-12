El piloto neerlandés Max Verstappen de Red Bull, tetracampeón Mundial, consiguió este domingo su noveno triunfo de la temporada, al ganar el GP F1 de Qatar, seguido por Charles Leclerc de Ferrari y Oscar Piastri de McLaren.

El tapatío, Sergio “Checo” Pérez abandonó la carrera por un problema técnico cuando iba en quinto lugar, a 17 vueltas del final y explicó los motivos.

“Todo venía bien, veníamos para un buen resultado podíamos pelear por el podio en esas última vueltas estábamos quintos y desafortunadamente acabamos perdiendo el motor y trompeando con ese over delivery que cuando lo tuve con los fríos no pude controlar el auto. Una pena como venía con los neumáticos duros y al poner el acelerador saliendo de la curva tuve ese súper over delivery del motor que me hizo perder el auto y también perdí el motor”.

Checo Pérez ya es octavo en la clasificación mundial de pilotos al quedarse con 152 puntos por 429 del campeón Max Verstappen.

(Por Manuel Trujillo Soriano)