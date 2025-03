El Mazatlán rescató el empate 1–1 frente al Cruz azul al empatar como local en juego que le puso acción a la fecha 10 de la Liga MX. El polaco Mateusz Bogusz puso adelante a La Máquina, pero a 4 minutos del final tras marcación del VAR Nicolás Benedetti anotó de penal para el empate definitivo.

Vicente Sánchez técnico celeste pese a que se le fue el triunfo destaca buena labor de su equipo. “El balance del juego es positivo, me hubiera gustado irme con los tres puntos, pero muy satisfecho con el rendimiento del equipo. Nos vamos muy satisfechos. Nos faltaron pocas cosas, salimos con el ADN de salir a ganar”.

Para este sábado se juegan los encuentros: Juárez Vs Pachuca, América-Toluca, Necaxa-Tigres, LeónVs Xolos y Pumas Vs Chivas. (Por Martín Navarro Vásquez)