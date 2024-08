El Mazatlán logró su primera victoria en el Torneo de Apertura al vencer y por goleada de 3-0 al Pachuca, en una gran sorpresa de la jornada.

Gustavo Sánchez, Brian Rubio y Josué Colman, fueron los anotadores de los goles para el triunfo mazatleco.

Este juego termina en medio de una polémica arbitral debido a que el silbante Marco Ortiz expulsó en tan solo dos minutos, antes del fin de la primera parte, primero a Salomón Rondón por una falta accidental y después a Gustavo Cabral, por reclamar esa misma acción.

“El partido lamentablemente sale de contexto por las expulsiones. Es fácil tener personalidad contra Pachuca. Es fácil cuando ese tipo de acciones ocurren. Es fácil tener personalidad contra Pachuca. Quiero ver si con otro partido también lo hacen. Nos sucedió en los cuartos de final, teníamos la oportunidad de que les expulsaran a dos jugadores y no ejecutaron ninguna. Tiene que ser el mismo criterio para todos. No quiero decir que fue mal arbitraje, te estoy diciendo que me cuesta entender los criterios, hoy nos hicieron pesar el reglamento y quiero ver si en los partidos venideros también lo hacen”, dijo al respecto el técnico de los Tuzos Guillermo Almada. (Por Martín Navarro Vásquez)