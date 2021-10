La Partido Movimiento Ciudadano considera un robo la anulación de las elecciones en el municipio de Tlaquepaque debido a declaraciones del cardenal Juan Sandoval Íñiguez.

El líder nacional del partido naranja, Clemente Castañeda, destaca la falta de argumentos determinantes para tomar esa decisión.

“Un video que corre genérico en redes sociales, que no se refiere a un lugar geográfico en específico, que no habla de candidatas y candidatos, que no habla de partidos políticos y el tribunal mágicamente interpreta que la intervención del señor cardenal en retiro se refiere a Tlaquepaque, lo cual es completamente absurdo”.

Considera que no se juzgó con perspectiva de género y que la sala superior impuso sus propios criterios. (Por Vianca Acevedo Beltrán)