Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su ilegal intervención en el proceso legislativo de reforma electoral, como explica el coordinador de MC, Jorge Álvarez Maynez.

“Porque no queremos al INE como hoy está la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Justamente no queremos a un INE sometido al poder, a un INE subordinado, a un INE que no defienda el interés de los mexicanos, sino el interés del gobierno en turno, como hace la propia Comisión Nacional. Son el mejor ejemplo de lo que no debemos de hacer”.

Y es que la recomendación 46/2022 de la CNDH constituye una vulneración al principio de democracia sustantiva que defienden instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. (Por: Arturo García Caudillo)