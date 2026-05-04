La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco presentó un paquete de iniciativas enfocadas en la protección y el bienestar de niñas, niños y adolescentes, que abordan temas como seguridad digital, reclutamiento forzado, regulación en plataformas de hospedaje, gratuidad del transporte público y cobertura médica.

Es voz del diputado José Luis Tostado.

“Confiamos en el que tema de pantallas seguras pueda discutirse y confiamos en aprobarse los próximos días; el tema del reclutamiento forzado en contra de niñas, niños y adolescentes en el estado y obviamente el tema de autismo. Tenemos el tema que nos ocupa y nos preocupa por la cercanía de los tiempos y lo que generarán los eventos relacionados al Mundial, la protección de las plataformas”.

Además, el paquete legislativo contempla apoyos para personas con autismo y la implementación de tamiz auditivo para recién nacidos, entre otras medidas orientadas a fortalecer la atención integral de la niñez en Jalisco. (Por Marck Hernández)