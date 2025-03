Movimiento ciudadano no quita el dedo del renglón y exigirá el desafuero del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco y para ello recurrirá a la gobernadora Margarita González Sarabia y al Congreso de Morelos, lo comenta la coordinadora de MC en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega.

“Ya estamos, ahora ya solicitamos la entrevista con la gobernadora, probablemente pueda verla viernes o lunes, todavía no nos ha confirmado su agenda. Me voy a reunir con el Congreso local e invito a las mujeres que se quieran reunir, a las diputadas y a los diputados que se reunir con el Congreso local de Morelos, con el fiscal, estoy solicitando la audiencia. El lunes en la Jucopo voy a llevar todos estos temas que les comenté”.

Pero además , dada la conducta del presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, quien permitió que Blanco usara la tribuna para defenderse, el equipo jurídico de MC ya está revisando qué otras acciones pueden llevarse a cabo para que esas situaciones no se repitan en la Cámara de Diputados. (Por Arturo García Caudillo)