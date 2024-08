Ante el avance del partido en el poder y sus aliados, que buscarán imponerse en la aprobación de la Reforma Judicial, y debido a que sólo les falta un voto para alcanzar la mayoría calificada, es posible que el bloque de contención en el Senado pudiera romperse, pero no será por el lado de Movimiento Ciudadano, asegura el legislador neoleonés, Luis Donaldo Colosio Riojas.

“Yo lo que sí puedo decir es que, al menos el bloque de Movimiento Ciudadano nosotros somos un bloque mucho muy unido, firmes y convencidos de lo que tenemos, no solamente lo que tenemos que aportar cada quien, sino el que también aportamos como grupo. Somos unidos, somos sólidos y de nosotros no va a salir eso”.

Y es que, añade, MC no quiere ser parte de un pleito que no tiene nada que ver con los intereses de la Nación. (Por Arturo García Caudillo)