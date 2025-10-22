El diputado local de Movimiento Ciudadano, Omar Cervantes, presentó la iniciativa “Jale Seguro”, un programa que busca otorgar apoyos económicos y capacitación laboral a personas en situación de desempleo o informalidad, con el objetivo de facilitar su incorporación a la economía formal.

La propuesta contempla una bolsa de 200 millones de pesos para otorgar apoyos de 4 mil pesos mensuales a 8 mil beneficiarios, por un periodo máximo de cuatro meses, mientras reciben formación técnica y certificación laboral.

“Le vamos a garantizar su ingreso básico. Si nos fuéramos a un asunto internacional sería un seguro de desempleo, pero un seguro de desempleo condicionado, amarrado con capacitación y con colocación en el mercado laboral”.

De acuerdo con Cervantes, el programa busca reducir los índices de informalidad laboral en el estado. La operación del apoyo estaría a cargo del Fondo Impulso Jalisco (FIMJA), mientras que el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) se encargaría de la capacitación y certificación de los participantes. (Por Marck Hernández)