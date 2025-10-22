El diputado local de Movimiento Ciudadano, Omar Cervantes, presentó la iniciativa “Jale Seguro”, un programa que busca otorgar apoyos económicos y capacitación laboral a personas en situación de desempleo o informalidad, con el objetivo de facilitar su incorporación a la economía formal.
La propuesta contempla una bolsa de 200 millones de pesos para otorgar apoyos de 4 mil pesos mensuales a 8 mil beneficiarios, por un periodo máximo de cuatro meses, mientras reciben formación técnica y certificación laboral.
“Le vamos a garantizar su ingreso básico. Si nos fuéramos a un asunto internacional sería un seguro de desempleo, pero un seguro de desempleo condicionado, amarrado con capacitación y con colocación en el mercado laboral”.
De acuerdo con Cervantes, el programa busca reducir los índices de informalidad laboral en el estado. La operación del apoyo estaría a cargo del Fondo Impulso Jalisco (FIMJA), mientras que el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) se encargaría de la capacitación y certificación de los participantes. (Por Marck Hernández)
MC propone programa “Jale Seguro” para personas desempleadas
El diputado local de Movimiento Ciudadano, Omar Cervantes, presentó la iniciativa “Jale Seguro”, un programa que busca otorgar apoyos económicos y capacitación laboral a personas en situación de desempleo o informalidad, con el objetivo de facilitar su incorporación a la economía formal.