Al cumplirse los primeros cien días de la administración federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, reprocha las cuatro reformas que aprobaron Morena y sus aliados, como la de la Guardia Nacional, la cual hasta hoy, no ha dado los resultados prometidos en materia de seguridad.

“La reforma a la Guardia Nacional, que acabó con la naturaleza civil de esta corporación y que impulsa la militarización del país, misma que no ha dado resultados en los últimos seis años en materia de seguridad”.

Aunque reconoce que Claudia Sheinbaum ha tenido algunos aciertos, reitera que las reformas que aprobó Morena en medio de múltiples irregularidades, impactan la justicia, la vida democrática y los derechos de los mexicanos. Asegura que en estos primeros 100 días, no se ha trabajado en la construcción de un México más justo.

(Por Gricelda Torres Zambrano.)