El piloto austriaco Oscar Piastri de de McLaren ganó la carrera sprint del Gran Premio de Qatar y dio muestras de que que va con todo por el título en las fechas que faltan de la temporada de la f1.

George Russell de Mercedes fue segundo. Lando Norris el otro de McLaren finalizó en tercer lugar y se agenció seis puntos importantes, mientras que Max Verstappen terminó en cuarto sitio para seguir en la lucha por el campeonato también.

Al momento en la clasificación Norris tiene 396 puntos, Piastri 374 y le saca 3 solamente a Verstappen.

Por otro lado se celebró la calificación para el Gran Premio de Qatar el cual inicia mañana a las 10 horas. Norris ganó la pole position y arrancará en la primera fila en compañía de su coequipero Piastri que fue segundo. (Por Martín Navarro Vásquez)