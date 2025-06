Emotivo adiós tuvo este sábado con el Atlas el defensa argentino Hugo Martín Nervo, quien se va de los Zorros luego de 6 años en el equipo y siendo parte importante en el bicampeonato.

Señaló que sin embargo, no era el fin que esperaba y que la decisión la ha tomado la directiva.

“Que la decisión la ha tomado la directiva, yo no. A mí también me tomó por sorpresa, me lo comunicó Aníbal Fajer, yo también tenía pensado finalizar mi contrato, lo que estaba en mi cabeza. Pero el por qué, no lo sé, porque no fue mi decisión, ni tampoco es tan importante para mí saber el por qué. Me tomó la determinación, me dijeron que era así, que no había vuelta atrás”.

Los jugadores lo arroparon y le acompañaron en la conferencia de prensa, donde le entregaron una playera autografiada.

Resaltó el argentino las muestras de apoyo y señaló que ahí “yo ya gané, ahí me di cuenta que gané, así que me voy, me voy feliz, feliz por todos estos años, y nada, si queda un momento voy a volver, entonces me voy feliz, me voy tranquilo, siempre lo he dado todo, en todo sentido, y eso es lo que más importa, al final del camino”, dijo. (Por Martín Navarro Vásquez)