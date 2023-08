Un hombre de oficio mecánico fue agredido a balazos la tarde de este jueves mientras se encontraba reparando un vehículo en la confluencia de las calles Chicozapote y Mango, en la colonia Paraísos del Colli.

Guillermo “Z” de 60 años de edad dijo a las autoridades que un hombre al que no conocía le disparó de forma directa, reveló la policía municipal.

“Este al ser atendido por servicios médicos refiere tener cinco perforaciones en área de piernas. El mismo no aporta mayor información respecto al causante más el mismo se da a la huida del lugar. Se considera el estado de salud del mismo como regular”.

Testigos dijeron que los disparos se dieron a corta distancia, lo que hace pensar que el agresor no tuvo la intención de asesinar al hombre pero sí de herirlo. (Por José Luis Escamilla)