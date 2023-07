El médico del hospital comunitario de Huejuquilla quien fue acusado de presuntamente agredir sexualmente a una joven indígena que acudió por atención médica, no contaba con denuncias previas en su actuación.

El titular del OPD Servicios de Salud de Jalisco, Héctor Bravo, menciona además que existe un protocolo para que médicos no se queden solos con pacientes y que se aplica de manera estricta en los centros de salud.

“Eso lo tenemos por lineamientos que cualquier revisión a una mujer ginecobstétrica debe ser acompañada por una enfermera, por el familiar directo de la persona o un acompañante. No puede estar sólo el médico. Eso lo venimos trabajando y no es de ahorita, de años”.

El titular del OPD Señaló que ya tiene conocimiento de la denuncia presentada por la víctima en el Centro de Justicia para las Mujeres de Colotlán y afirman que darán seguimiento a dicha querella y apoyando con la información que requieran las instancias de justicia. (Por Héctor Escamilla Ramírez)