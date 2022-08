Médicos que actualmente trabajan en los llamados “consultorios de farmacia” aseguran que su existencia ayuda a miles de personas que no pueden ir al Seguro Social o incluso a aquellos que no tiene ningún tipo de asistencia médica.

Señalan que todos están debidamente certificados y cuentan con sus licencias vigentes.

“El Gobierno Federal lo que tiene que hacer entonces es abrir más apertura de atención clínica de primer nivel, cosa que no ha hecho ni va a hacer porque monetariamente pues no creo que tenga la capacidad para hacerlo. Entonces esta es su forma desahogo a nivel primario, la gente va a venir aquí”.

Esta doctora de consultorio de farmacia señala que si el Gobierno Federal quiere ayudar a su gremio, entonces que aperture más plazas de trabajo o que garantice derechos laborales para quienes trabajan en este formato. (Por José Luis Escamilla)