El Mega Simulacro fue un éxito en la Ciudad de México, afirmó la Jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada.

“También hubo una gran participación ciudadana en este simulacro, que podemos definir como un gran simulacro exitoso, en el que participaron 8.1 millones de personas y 25 mil 354 inmuebles registrados, el máximo histórico en los distintos simulacros que ha habido históricamente, de los cuales 16 mil 872 fueron instalaciones privadas”.

Del servicio público participaron ocho mil 472 inmuebles como escuelas y oficinas de los tres órdenes de gobierno. Brugada informó que en 2026 se llevarán a cabo tres simulacros, el primero el 28 de enero, el segundo a finales de mayo y el tercero el 19 de septiembre. (Por Arturo García Caudillo)