La escudería Red Bull anunció hoy la contratación del australiano, Daniel Ricciardo como su tercer piloto para la próxima temporada de la Formula UNO, y el mexicano Sergio Pérez considera que aportará mucho al equipo.

“Bien es buenísimo que Daniel alguien tan querido en el equipo Red Bull regrese, es su casa y ha sido su casa siempre y va a aportar muchísimo al equipo en el desarrollo del auto en el simulador en todo ese trabajo es un piloto de mucha experiencia”

“Checo” se encuentra en Doha para apoyar a la Selección en el Mundial de futbol y dijo que Memo Ocho no solo salvo al Tri de la derrota ante Polonia, si no que le salvo el Mundial a México al detenerle el penal a Lewandowski.

“Sí Paco Memo siempre demuestra la experiencia que tiene y lo bueno que es con nuestra selección y ayer nos salvo yo creo que el Mundial creo que haber perdido con ese penal hubiera sido muy mal entonces todavía mantenemos la esperanza y hay que seguir apoyando todos a nuestra selección”.

Lamentó no poder seguir en Doha debido a un compromiso con Honda en Japón y dijo que le gustaría que Argentina y México avanzarán a la segunda rondo en el Grupo C.

(Por Manuel Trujillo Soriano)