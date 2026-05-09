El arquero Guillermo Ochoa llegó a México este fin de semana y será el primero de los jugadores que militan en el extranjero que reporte con la Selección Mexicana.

Dice que disfruta esta nueva etapa donde va por su sexto Mundial y a sus 40 años de edad.

“Buscando disfrutar de esta etapa de mi carrera, sin duda una etapa diferente en los años y por cada mundial que he vivido tienen momentos especiales, hoy con mucha ilusión de un nuevo Mundial.

Claro que este lapso para llegar a la Selección no ha sido fácil, pero es algo que me propuse como reto personal, encantado, porque me siento muy bien, con muchas ganas de seguir aportando, sé que puedo aportar bastante, ilusionado de estar en esta fiesta de verano, ojalá pueda estar en esa lista final y trabajando duro para disfrutar dentro de la cancha”. Ochoa podría ser llamado y reportar la próxima semana con el Tricolor, donde buscará su sexto mundial siendo convocado, aunque entres ha sido titular. (Por Martín Navarro Vásquez)